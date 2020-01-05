الفنان محمد النصري يعود للغناء.. تعرّف علي التفاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفاد مصدر خاص الصحيفة، بأن الفنان محمد النصري سيغني في احتفال التوقيع النهائي على السلام بمدينة جوبا، وأن النصري ظل متابعاً للمفاوضات التي تستضيفها عاصمة جنوب السودان هذه الأيام

بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، متمنياً أن يتم التوصل لاتفاق في أقرب وقت.

النصري تقدم بالتهنئة للسودانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال والعام الجديد، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك: (كل سنة وكلكم على خير وصحة وسلامة، ربي يجعل هذا العام بداية لحقبة السعادة والأمان والسلام والخيرات الوفيرة لبلدنا).