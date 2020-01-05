- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أفاد مصدر خاص الصحيفة، بأن الفنان محمد النصري سيغني في احتفال التوقيع النهائي على السلام بمدينة جوبا، وأن النصري ظل متابعاً للمفاوضات التي تستضيفها عاصمة جنوب السودان هذه الأيام
بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، متمنياً أن يتم التوصل لاتفاق في أقرب وقت.
النصري تقدم بالتهنئة للسودانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال والعام الجديد، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك: (كل سنة وكلكم على خير وصحة وسلامة، ربي يجعل هذا العام بداية لحقبة السعادة والأمان والسلام والخيرات الوفيرة لبلدنا).
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان محمد النصري يعود للغناء.. تعرّف علي التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.