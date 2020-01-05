البرلمان المصري: ما يحدث في ليبيا غزو تركي يجب مواجهته بحزم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، أن التدخل التركي في الشأن الليبي يعد نوعا جديدا من الغزو وفرض الهيمنة والنفوذ على الأراضي الليبية.

وشددت اللجنة على أن قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكا صارخا للتراب الوطني الليبي، ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لدارسة الخطوات التصعيدية التركية غير المسبوقة، والتي تتصادم مع الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق تسوية سياسية شاملة تحفظ المؤسسات الليبية، وتعمل على صون سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية.

وقالت اللجنة إن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة مما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات.