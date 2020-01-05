إستقرار في أسعار العملات الأجنبية بالأسواق الموازية

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الخليج 365 :
استقرت أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية للعملات اليوم “الأحد”.
وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، إن أسعار بيع الدولار أستقرت في (88) جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء (87) جنيهاً.
وقال عدد من المتعاملين لـ (باج نيوز) اليوم، إن “هنالك حالة من الهدوء في مقومات العرض والطلب أدت إلى استقرار الأسعار”.
وأشاروا إلى أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي استقرت في (24.30) جنيهاً، بينما سجل سعر بيع الريال السعودي (23.20) جنيهاً و(22.80) جنيهاً للشراء، وأكدوا عدم وجود تأثير بارز لما أعلنته شركة الفاخر عن تصديرها لـ (155) كيلو من الذهب خلال الأسبوع الماضي.
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