دونالد ترامب مهاجما الديمقراطيين: يريدون استبدال الاشتراكية بالله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين، قائلا إنهم يريدون إبعاد الدين عن الساحة العامة، وفرض أجنداتهم المناهضة للدين، والاشتراكية على الأمريكيين.

وتابع مخاطبا حشدا في إحدى الكنائس الإنجيلية بولاية فلوريدا: “سنهزم الراديكاليين في واشنطن”، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي.

وأضاف: “يريد اليسار المتطرف في أمريكا استبدال الحكومة بالدين، واستبدال الاشتراكية بالله، يريدون فرض الرقابة على الكلام، وهدم الصلبان ورموز الإيمان، وحظر المؤمنين من الحياة العامة”.

ويأتي التجمع، الأول من نوعه لحملة ترامب الانتخابية في العام الجديد، بعد مؤشرات على احتمال تراجع شعبيته في أوساط الإنجيليين، الذين يشكلون 25% من الناخبين الأمريكيين، وصوت 80% منهم له في 2016.

ووعد الرئيس الجمهوري الحاضرين بـ”انتصار كبير آخر للإيمان والأسرة، والله والبلد، والعلم والحرية”، كما أنه أعلن عن تشكيل ائتلاف “إنجيليين من أجل ترامب”.