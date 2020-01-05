خسائر فادحة لأسهم السعودية بأول تداول بعد اغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تكبدت الأسهم السعودية، الأحد، خسائرفادحة، في أول يوم تداول بعد اغتيال الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية 2.4 بالمئة، فيما سيطر اللون الأحمر، على الأسهم العشرة الأعلى قيمة في البورصة السعودية، وفي مقدمتها أسهم أرامكو التي أدرجت في 11 كانون الأول/ديسمبر، بعد طرح عام أولي.

وهبطت أسهم شركة النفط السعودية “أرامكو” إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، منذ إدراجها الشهر الماضي بعد طرح عام أولى قياسي، ونزلت 1.7 بالمئة إلى 34.6 ريال.

وكانت الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مهندس العمليات السرية والعسكرية الإيرانية في الخارج في ضربة جوية يوم الجمعة استهدفت موكبه بمطار بغداد.

واعتبرت إيران قتل سليماني عملا من أعمال الحرب قد يؤدي لتفجر الأوضاع في المنطقة

كما هبط مؤشر دبي 3.1 بالمئة ونزل بنك الإمارات دبي الوطني بالنسبة ذاتها وخسرت إعمار العقارية 3.7 بالمئة.

وخسر مؤشر أبوظبي 1.4 بالمئة مع هبوط بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات 1.2 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري 3.3 بالمئة.

وفي الكويت هبط المؤشر 4.1 بالمئة وتراجعت جميع الأسهم بما في ذلك بنك الكويت الوطني وخسر 2.8 بالمئة وهبط بيت التمويل الكويتي 5.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 2.1 بالمئة وانخفضت جميع أسهم المؤشر العشرين. ونزل مصرف الريان 2.7 بالمئة وبنك قطر الوطني 1.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج منيت البورصة المصرية بخسائر كبيرة إذ هبطت جميع الأسهم. وهوى المؤشر الرئيسي 4.4 بالمئة ليسجل أقل مستوى منذ سبتمبر أيلول 2019. ونزل البنك التجاري الدولي 1.9 بالمئة والشرقية للدخان 4.9 بالمئة.

وقال جيسون تافي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال ايكونوميكس في مذكرة الأسبوع الماضي “من شأن حرب بين الولايات المتحدة وإيران أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي عالميا بواقع 0.5 بالمئة أو أكثر ويرجع ذلك بصفة أساسية لانهيار الاقتصاد الإيراني وأيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط”.

وأضاف أن نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران سيضغط على الأرجح على أسواق الأسهم والسندات في الشرق الأوسط ولكن ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي سيظل قائما على الأرجح.

وقفزت أسعار النفط إلي 63.05 دولار للبرميل يوم الجمعة وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة أشهر بعد مقتل سليماني مما أثار مخاوف من أن يعطل تصاعد الصراع في المنطقة إمدادات النفط العالمية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. نزل المؤشر 2.4 بالمئة إلى 8194 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 1.4 بالمئة إلى 5028 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 3.1 بالمئة إلى 2684 نقطة.

قطر.. فقد المؤشر 2.1 بالمئة إلى 10286 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 4.4 بالمئة إلى 13284 نقطة.

البحرين.. خسر المؤشر 2.3 بالمئة إلى 1576 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3993 نقطة.

الكويت.. هوى المؤشر 4.1 بالمئة إلى 6692 نقطة.

عربي21