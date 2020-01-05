غارزيتو يعود الى السودان مرة اخرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دخل الاتحاد السوداني لكرة القدم، في مفاوضات جادة مع مدرب ناديي الهلال والمريخ السابق الفرنسي دييغو غارزيتو، لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وبحسب مصادر موثوقة، فإن اتحاد الكرة السوداني أجرى تفاهامات مباشرة مع غارزيتو بشأن تدريب المنتخب، وتلقى الضوء الأخضر من الفرنسي للعودة من جديد إلى السودان وقيادة “صقور الجديان” خلال الاستحقاقات القادمة.

يشار إلى أن المدير الفني السابق للمنتخب الكرواتي لوغارزيتش انتهى عقده مع المنتخب منذ الثلاثين من نوفمبر الماضي، ولم يتم التجديد له.

وابلغت مصادر مقربة من غارزيتو (باج نيوز)، بأن المدرب الفرنسي شرع في دراسة عرض الاتحاد السوداني، ومضى بعيداً في اختيار الجهاز الفني المعاون له الذي ينتظر أن يتكون من بعض الشخصيات التي سبق ورافقت المدرب المخضرم في رحلاته التدريبية مع ناديي الهلال والمريخ.