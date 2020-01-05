وزير المالية يُعلن معالجة (10) مشاريع إقتصادية توقفت في عهد النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.أبراهيم أحمد البدوي، معالجة عشرة (10) مشاريع تنموية كانت متوقفة نسبة لعدم دفع المتأخرات في عهد النظام البائد.

وأكد البدوي لدى لقائه بمكتبه ب رئيس وفد بنك التنمية الإسلامي الزائر للبلاد، موسى سيلا، اليوم “الأحد” أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات حتى تتمكن من تمويل هذه المشاريع المهمة.

وأوضح أن الوفد سيطلع على مشاريع القيمة المضافة المرتبطة بميزانية 2020م مؤكداً رغبة الحكومة في إضافة اسم السودان إلى مجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي وقال “نأمل أن تكون ضمن أولويات البنك ومن ضمن المشروعات التي يُستفاد منها في سلسلة القيمة التي تهدف الى تحقيق تحولات إستراتيجية في إقتصادات بعض الدول الإسلامية”.

وقال الوزير إن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة وذلك لوجوده في محيط الاقليم الذي يميزه القطاع الزراعي والإمكانيات الكبيرة لتطوير القطاع وتحديثه، فضلاً عن وجوده على البحر الأحمر الذي يعتبر احد المواعين البحرية المهمة، ويمكن من خلاله تشبيك إقتصاده مع إقتصاديات الدول المغلقة حول السودان ابتداءاً من غرب افريقيا مروراً بدولة جنوب السودان واثيوبيا لتطوير الإقتصاد السوداني. وتحقيق التنمية الإقتصادية من خلال الإستفادة من الميزات النسبية للبلاد.

وفي سياق متصل التقى وكيل التخطيط الاقتصادي مكي ميرغني، بوفد بنك التنمية الاسلامي بحضور مدراء وحدات تنفيذ المشروعات، وقدم الوكيل شرحاً مفصلاً عن برنامج معاش الناس للوفد.

وقال إن البنك يقدم تمويلات ميسرة لقطاعات الصحة والزراعة والمياه والمنح للدول النامية بنسبة حوالي 35%، مشدداً على ضرورة التقييد بلوائح الشراء والتعاقد لتنفيذ المشاريع الجديدة والمستمرة، منوهاً الى الالتزام بافضل الطرق والاساليب العالمية لتنفيذ المشروعات القطاعية وتبادل الخبرات بين الدول، معربا عن امله للاستفادة من خبرات السودان في تنفيذ مشروعات قطاع المياه في الدول الاخرى.