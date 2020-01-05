أول رد روسي على تهديد ترامب بضرب 52 هدفا بينها مواقع ثقافية في إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف 52 هدفا إيرانيا بينها مواقع ثقافية يؤكد “التنبؤات المتعلقة باحتمال شن حرب صاروخية أمريكية على إيران”.

وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي بوشكوف، في تغريدة عبر “تويتر”: “لكن في حال ردت إيران بضربة انتقامية مستهدفة القواعد الأمريكية في المنطقة، ستضطر الولايات المتحدة إلى توسيع عملياتها العسكرية، وسينال ترامب حربه الكبيرة”.

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