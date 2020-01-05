نصر الله يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قاسم سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن مفاجأة جديدة بشأن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس” الإيراني، فجر أول أمس الجمعة، في بغداد.

وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم، الأحد، في كلمة متلفزة له، تعليقا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، الذي أوضح “أن الأمريكيين كانوا يريدون قتل 5000 إنسان في حسينية، ليضمنوا أنهم قتلوا الحاج قاسم سليماني، لكن الله حماه واختار له هذا النوع من الشهادة”.

وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان يريد إضعاف العراق من خلال “داعش” لكن أبومهدي المهندس، الذي اغتيل برفقة قاسم سليماني، والحشد الشعبي والقوات العراقية أفشلوا مشروعه بإسقاط هذا التنظيم.

وأكد حسن نصر الله أن حصيلة السنوات الثلاث الماضية من حكم ترامب هي الفشل، منوها إلى “أنه ذاهب للانتخابات الرئاسية وليس لديه ما يقدّمه لشعبه، ولا يستطيع القول إنّه أسقط إيران أو فرض اتفاقاً نوويًّا جديداً عليها”.

ولفت نصرالله إلى أن “مشروع ترامب الحقيقي في العراق منذ 3 سنوات هو السيطرة على آبار النفط والثروة النفطية، وهو لا يريد دولة في العراق إلا إذا كانت خاضعة سياسياً وأمنياً لأمريكا”.

ورأى الأمين العام لحزب الله اللبناني أن ترامب فشل في إيران وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، وفشل في فرض “صفقة القرن”، نتيجة صمود الشعب الفلسطيني، ومنوها إلى أن فشله في العراق، هو ما عجّل خطوة اغتيال قاسم سليماني.

قناة الجديد