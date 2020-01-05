مبادرة لرجال الأعمال السودانيين لمساعدة مُتضرّري أحداث “الجنينة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن تجمّع رجال الأعمال السودانيين، شروعه في إطلاق حملة مساعدة للمتضررين من أحداث ولاية غرب دارفور “الجنينة” من خلال مبادرة (ديل أهلي) التي أطلقوها مؤخراً كمبادرة للسلام الشعبي في كل مناطق النزاعات.

وكشفت اللجنة الإعلامية، أن الحملة بدأت بجمع تبرعات بلغت أكثر من ملياري جنيه لدعم المتأثرين بالأحداث الأخيرة في الجنينة، وتقديم الجانب الصحي والغذائي، بجانب إقامة برامج توعوية لإنسان المنطقة بأهمية السلام، وأوضحت أن المبادرة تحمل عنوان المحبة والاعتذار ومد يد العون ومساعدة الأهالي المتأثرين بالحرب وإزالة الغبن.

وقال عضو التجمع محمد الأمين تبيدي: “بدأنا جمع ملياري جنيه ولا زلنا نكثف جهدنا لجمع المزيد”، وأكد أنهم لم يحددوا مبلغاً معيناً، وأضاف أنهم شرعوا في تجهيز قافلة طبية لدعم المتأثرين، وكشف عن إبلاغ مجلس الوزراء والحركات المسلحة ومفوض السلام وتنويرهم بأهداف المبادرة.

صحيفة الصيحة