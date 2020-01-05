الدعم السريع: ضبط كميات كبيرة من الخمور المستوردة والمخدرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت قوات الدعم السريع قطاع كسلا كميات كبيرة من الخمور المستوردة والمخدرات وهي في طريقها الي الخرطوم من احدي دول الجوار،وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي اربعة ملايين جنيه.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات بقوات الدعم السريع الشاذلي عبد الجليل إن العملية ضبطت بناء على معلومات تحصلت عليها الشعبة قبل وقت كاف من دخول المضبوطات الي منطقة ستيت، مبينا ان مراقبة وتتبع المجرمين تمت علي مراحل وبمهنية دون حدوث خسائر في الجانبين .

ومن جانبه قال قائد قوات الدعم السريع قطاع كسلا يحيى محمد آدم إن قيمة المضبوطات تقدر باربعة ملايين جنيه،مؤكدا ان قواتهم قادرة علي ردع المجرمين وحماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة مشيرا الي التنسيق المحكم بين كافة الاجهزة النظامية.

الشروق