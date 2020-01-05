الهندي: الحركة الاتحادية تمر الآن بمنعطف خطير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية” الشريف صديق الهندي، بأن الحركة الاتحادية بتياراتها المختلفة تمر الآن بمنعطف خطير، قد يتمخض عنه ان تكون أو لا تكون، مما يستدعي الإسراع في مشروع الوحدة الاتحادية الشاملة كترياق يحمي بقاءها وانطلاقها للأمام.

وقال الهندي، إن حزبهم يشجع قيام وحدة الصف الاتحادي بلا شروط وتصنيفات، واقترح دعوة جميع التيارات الاتحادية للإلتقاء والتفاكر في “نادي الخريجين” لوضع اللمسات والأسس السلسة التي تكفل تحقيق الحلم الاتحادي الكبير إلى واقع ملموس.

وتحدث الهندي في احتفالية الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة التي أقامها حزبه أمس بالتزامن مع عودة النشاط السياسي لنادي الخريجين بعد توقف دام سبع سنوات، منوهاً إلى أن دور الاتحاديين المتعاظم في الحراك الثوري الذي أطاح بالانقاذ جاء متسقا مع مبادئ وقيم وتوجهات كيان الوسط الكبير.

وقال الهندي، إن الشراكة بين العسكر والمدنيين في الحكومة الانتقالية قد تكون معادلة معقدة، لكنها تسير بوعي السودانيين وحسهم الوطني العميق، واكد أن موقف الاتحاديين في تصحيح المسار الوطني بالرأي والتحرك المسؤول لن يتوقف مهما كانت التحديات والعوائق.