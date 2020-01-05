إتحاد قوي الأمة:ضرورةمساعدة ضحايا الحرب

ناشد حزب اتحاد قوي الأمة ( أقم ) بمساعدة ضحايا الحروب الأهلية التي حدثت مؤخرا وترحم علي أرواح شهداء وضحايا الأحداث التي إندلعت مؤخرا في ولايتي غرب دارفور وشرق السودان .متمنيا الشفاء العاجل للجرحي من كل الأ طراف .

وأعرب نائب الحزب الأستاذ جمال أبو سيل في تصريح لــ ” سونا ” عن أسف الحزب لتلك الأحداث التي أدت لإزهاق أرواح برئية وتسببت في جرح وتشريد الآلاف من المواطنين العزل الذين أصبحوا بلا مأوي أو مأكل أو غطاء في ظل البرد القارس ، مناشدا كل المنظمات الطوعية والخيرين والمحسنين بتقديم يد المساعدة العاجلة لهم تخفيفا لمحنتهم .

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وندد أبو سيل بالخصومة والإنتقام الذي ظل ديدن البعض ، مؤكدا أنه لا يشبه خلق الإسلام ولا تقاليد وأعراف الشعب السوداني المسالم مدينا

كل من شارك في تلك الأحداث .

وطاللب ابو سيل الحكومة بشقيها السيادي ومجلس الوزراء بالتدخل السريع في حسم هذا الملف ، بوضع القرارات والإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل تلك الأحداث ، في ظل المساعي الجادة للوصول إلي سلام شامل ودائم في البلاد عبر مفاوضات جوبا .

وشدد أبو سيل علي ضرورة بسط هيبة الدولة وجمع جميع الأسلحة والذخائر من كافة المواطنيين دون استثناء وجعلها فقط في أيدي القوات النظامية والجاهزية والتأهب للتصدي لأي متفلت يريد زعزعة أمن واستقرار البلاد .

كما طالب بإرجاع نظام الحواكير وإعادة تكوين وهيكلة الإدارات الأهلية من النظار والملوك والسلاطين والمكوك، مشددا علي ضرو ة جمع السلاح من الكل دون تفضيل أحد دون أخر إضافة إلي تنظيم حملات توعية عبر الندوات والسمنارات والمساجد بتخصيص خطب الجمعة وغيرها للحديث حول أهمية السلام والوحدة فضلا عن تسخير كافة أجهزة الإعلام في توعية المواطنيين بهذا الأمر .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)