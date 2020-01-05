مواطنو الدمازين يناشدون لحسم فوضي خطوط المواصلات

اشد مواطنو الدمازين شمال حكومة الولاية ومحلية الدمازين علي وجه الخصوص. بضرورة التدخل العاجل وحسم الفوضي التي تحدث يوميا في الفترة المسائية والمتمثلة في زيادة تعريفة المواصلات وتقسيم الخط الي مرحلتين وزيادة التعريفة بجانب تهرب اصحاب المركبات من نقل المواطنين.

وفي استطلاعات بحسب سونا حول الوضع الراهن لمواصلات خط شمال الدمازين قال المواطن عماد ابراهيم ان الوضع في الفترة المسائية يشكل معاناة حقيقية للمواطنين حيث ترتفع تعريفة المواصلات للحافلات من 5 جنيه الي 10 جنيه والملاكي( الاتوز ) من 10 جنيه الي 20 جنيه بجانب تحديد المسافات من قبل السائقين بغرض زيادة الكسب.

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واضاف المواطن النذيز حسن ان خط مواصلات شمال معروف للجميع ( من السوق الكبير حتى اخر محطة الزريبة) ولكن في الفترة المسائية تظهر خطوط جديدة بتعريفة عالية ( السوق الكبير حتي السوق الشعبي ) التعريفة 10 جنيه للاتوز والخط الثاني ( السوق الكبير حتي المظلتين ) وبالمقابل تظهر خطوط اخري مكملة حتي اخر محطة.

وجدد النذير مطالباتهم بضرورة تدخل حكومة الولاية لحسم الظاهرة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

المواطن قسمة احمد قالت ان الفوضي حاصلة منذ فترة وان محلية الدمازين مكتوفة الايدي وليس لديها رقابة علي المواصلات.

المواطن اسعد النور طالب بضرورة صيانة كشافات الانارة علي طريق الدمازين شمال للحد من الحوادث الليلية وحفاظا علي الارواح والممتلكات.

الحرطوم(أخبار الخليج 365)