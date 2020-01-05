وفد السُلطة الانتقالية يؤكد هدوء الأحوال بالجنينة

التاريخ: 05-يناير-2020
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التأم اجتماع مشترك أمس بمدينة الجنينة جمع الأطراف المتأثرة بالصراع الذي دار خلال الأيام الماضية، وحضر الاجتماع وفد السُلطة الانتقالية بكامله والمتواجد هناك منذ الأربعاء الماضي، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الاجتماع سادته روحاً
إيجابية قوامها الإصرار على تحقيق التوافق المنشود،وبحسب صحيفة آخر لحظة ومن المتوقع أن يختتم الوفد زيارته بهذا الاجتماع على أن يعود اليوم للخرطوم بعد أن تأكد من هدوء الأحوال في كل أنحاء الولاية.
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الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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