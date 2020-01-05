إصابة تاجر بعيار ناري في محاولة نهب

التاريخ: 05-يناير-2020
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أصيب تاجر بعيار ناري أثناء محاولة إقتحام متجره من قبل متفلتين ، وعند محاولته التصدي لهم أطلقوا عليه الرصاص وأصيب بكسر في رجله .
وتمكن المتفلتون من كسر المتجر ونهب البضائع بيد أن ذلك تزامن مع مرور قوة نظامية أثناء تنفيذها لحملة تمشيطية بالمناطق الملتهبة ببورتسودان وتأمينها .
وبحسب صحيفة السودان الدولية ، فر الجناه بفضل تلك القوة النظامية ولاذوا هاربين وتركوا البضائع المنهوبة التي ردت إلى صاحبها .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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