إصابة تاجر بعيار ناري في محاولة نهب

أصيب تاجر بعيار ناري أثناء محاولة إقتحام متجره من قبل متفلتين ، وعند محاولته التصدي لهم أطلقوا عليه الرصاص وأصيب بكسر في رجله .

وتمكن المتفلتون من كسر المتجر ونهب البضائع بيد أن ذلك تزامن مع مرور قوة نظامية أثناء تنفيذها لحملة تمشيطية بالمناطق الملتهبة ببورتسودان وتأمينها .

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وبحسب صحيفة السودان الدولية ، فر الجناه بفضل تلك القوة النظامية ولاذوا هاربين وتركوا البضائع المنهوبة التي ردت إلى صاحبها .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )