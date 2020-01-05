اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إصابة تاجر بعيار ناري في محاولة نهب

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 05-يناير-2020

11 مشاهدة

إصابة تاجر بعيار ناري في محاولة نهب

أصيب تاجر بعيار ناري أثناء محاولة إقتحام متجره من قبل متفلتين ، وعند محاولته التصدي لهم أطلقوا عليه الرصاص وأصيب بكسر في رجله .

وتمكن المتفلتون من كسر المتجر ونهب البضائع بيد أن ذلك تزامن مع مرور قوة نظامية أثناء تنفيذها لحملة تمشيطية بالمناطق الملتهبة ببورتسودان وتأمينها .

Advertisements

وبحسب صحيفة السودان الدولية ، فر الجناه بفضل تلك القوة النظامية ولاذوا هاربين وتركوا البضائع المنهوبة التي ردت إلى صاحبها .

 

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة تاجر بعيار ناري في محاولة نهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا