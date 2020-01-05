إدانة (10) سائقين لمخالفتهم قانون الميناء البري

التاريخ: 05-يناير-2020 فى : حوادث 11 مشاهدة أدانت محكمة بلدية السوق المركزي برئاسة القاضي ” بابكر عبد العال ” (10) سائقين مخالفين لقانون الشحن خارج الميناء البري ، ووقعت عليهم عقوبة الغرامة مابين (3000/1500) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن مابين شهر وشهرين كعقوبة بديلة للمدانين . Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية ، تعود التفاصيل إلى أن مباحث دائرة الإختصاص بالميناء البري ضبطت المتهمين يقومون بالشحن خارج الميناء البري ، وتم إقتيادهم لقسم الشرطة ودونت في مواجهتهم بلاغات منفصلة بمخالفة المادة (9) من قانون الميناء البري ، وعقب التحريات أحالت أوراق البلاغات للمحكمة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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