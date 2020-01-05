وصول وفد مصري لتدشين خط الربط الكهربائي

أعلنت شركة نقل الكهرباء، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي المصري في يناير الجاري، وقال مدير عام الشركة سليم محمد محجوب، أمس لمصادر، إن خطة التشغيل التجريبي ستكون بالتدرج حتى نصل لنقل 50 ميغاواط، مشدداً على ضرورة استقرار العمل فنياً حتى يكتمل النقل، وأضاف: ستشهد الأيام المقبلة وصول وفد مصري للبلاد، لتدشين الخط في محطة وادي حلفا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعداد واستقرار الكهرباء خلال الصيف المقبل.

وكانت مصر بحسب صحيفة الصيحة، أعلنت مؤخراً عن موعد تشغيل الربط الكهربائي مع السودان في يناير الجاري، لمشروع تصل تكلفته 509 ملايين جنيه مصري، حوال 32.47 مليون دولار، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير بطاقة تصل 50 ميغاواط .

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يشار إلى أنه سبق الإعلان عن تدشين مشروع الربط الكهربائي المصري، خلال شهر مارس الماضي،بـ 50 ميقاواط تتدرج تباعاً وصولاً إلى 300 ميقاواط، حيث الوزارة أكملت المطلوبات كافة، وتم التوضيح بأن مشروع الربط الكهربائي المصري اكتمل بين محطة وادي حلفا السودانية وتشوشكا المصرية، في انتظار الاختبارات الفنية ثم تغذية الشبكة، بخط ضغط عالٍ 220 ك.ف وبطول 69 ك.م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)