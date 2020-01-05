مجهول يبقر بطن نظامي بالسكين

التاريخ: 05-يناير-2020 فى : حوادث 23 مشاهدة لقى نظامي مصرعه طعناً بالسكين في ساعات متأخرة من الليل من قبل مجهول بقر بطنه ما أدى لخروج أحشائه وذلك بولاية البحر الأحمر بحي غرب الظلط . وأشار مصدر أن النظامي سمع أصواتاً لأعيرة نارية قادمة من خارج المنزل ، وأنه خرج لاستجلاء الأمر وعاجله مجهول بالطعن بالسكين ما أدى لبقر بطنه . Advertisements وقبيل مفارقته للحياة تمكن النظامي بالإتصال بزوجته وأخطرها بالحادثة وهرعت إليه وأبلغت الشرطة التي سارعت إلى مكان الحادث . وبحسب صحيفة السوداني الدولية ، إتخذت الشرطة كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة ودون بلاغ تحت طائلة المادة (51) إجراءات المتعلقة بالوفاة في ظروف غامضة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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