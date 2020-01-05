عاجل.. دلقو: سنتعامل بحسم مع كل من يهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين

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الأحد 5 يناير 2020
كتب
محمد أمين
شدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، علي ضرورة فرض هيبة الدولة بتطبيق القانون عبر القوات النظامية بإعطائها صلاحيات اوسع ، علي أن يصاحب كل القوات المتحركة وكلاء نيابة . وقال في تصريحات صحفية اليوم (الاحد) عقب التزام الاطراف المتنازعة باقرار السلام والاستقرار بمدينة الجنينة، أن التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد سببها عدم فرض هيبة الدولة وتقييد الأجهزة النظامية من القيام بدورها . واضاف أن هذا التقييد ستتم معالجته باعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة حفظ الأمن بالبلاد. وحمل دلقو حكومة ولاية غرب دارفور المسئولية في تفاقم ألاحداث، بسبب تحركها المتأخر لمعالجة المشكلة، الأمر الذى ادي إلي انفلات أمني وتازم فى الموقف. وحذر الفريق أول محمد حمدان دقلو القوات النظامية من التقاعس عن القيام بدورها ،ودعاها للالتزام بمهنيتها والابتعاد عن الانتماءات القبلية. وابان سيادته ان الدولة ستتعامل بحسم مع كل ما يهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين وأن لا حصانة لأي شخص او اي جهة اوكيان يهدد أمن الدولة والمواطن. اعلن أن قرارات سيادية ستصدر لمعالجة الخلل الذى أدي إلي انفلات عقد الأمن في الجنينة .
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