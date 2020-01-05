الكاردينال يحسم ملف التسجيلات الشتوية ويُطالب بحسم النجم

Advertisements

عَقَدَ أشرف سيد أحمد (الكاردينال) رئيس نادي الهلال، اجتماعاً بأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدير الفني حمادة صدقي ونجوم الفريق المُتواجدين بمُعسكر الفريق الإعدادي، حيث أكد (الكاردينال) أنّ الشعب السوداني ينتظر الأفراح من أقدام لاعبي الهلال من أجل رفع راية الوطن في المحفل القاري عبر الأندية الأفريقية الأبطال، مُشيراً إلى أنّهم الوحيدون الذين يحملون لواءه.

وبحسب صحيفة الصيحة كان رئيس الهلال (الكاردينال) عاد إلى البلاد أمس الأول، وأوضح أن مُواجهة النجم الساحلي التونسي الأسبوع القادم تُعتبر مُهمّة والدور الجماهيري فيها مُهمٌ أيضاً، وتمنّى (الكاردينال) أن يكون السبت “أخضر” على الهلال، وناقش مع الجهاز الفني أمر الانتدابات الحالية وتدعيم صُفُوف الفريق في التّسجيلات الشتوية بإكمال الصفقات التي تمّ طرحها من قبل المدرب والوقوف على الترتيبات كافّة، المُتعلِّقة بالمباراة القادمة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)