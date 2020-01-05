المريخ يجدد تعاقد التكت لثلاث سنوات

التاريخ: 05-يناير-2020
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نجح مجلس إدارة نادي المريخ مساء أمس في تجديد تعاقُد لاعب وسط الفريق محمد هاشم التكت بعقد يمتد لثلاث سنوات وذلك بعد مُوافقة اللاعب على عرض النادي الذي يقدر بـ(مليون و800 ألف) بحسب ما تحصّلت عليه صحيفة الصيحة، بواقع (600 ألف جنيه) للعام الواحد.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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