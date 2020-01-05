التاريخ: 05-يناير-2020 فى : رياضة 7 مشاهدة Advertisements نجح مجلس إدارة نادي المريخ مساء أمس في تجديد تعاقُد لاعب وسط الفريق محمد هاشم التكت بعقد يمتد لثلاث سنوات وذلك بعد مُوافقة اللاعب على عرض النادي الذي يقدر بـ(مليون و800 ألف) بحسب ما تحصّلت عليه صحيفة الصيحة، بواقع (600 ألف جنيه) للعام الواحد. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يجدد تعاقد التكت لثلاث سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.