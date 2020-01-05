فيما حصبت جماهير النجم الغاضبة الملعب بالحجارة

واصل النجم الساحلي التونسي نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، وعجز عن تَحقيق الانتصار للمباراة الرابعة توالياً على صعيد المسابقات كَافّة وذلك بعد أن اكتفى عصر أمس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل مع ضيفه الأفريقي في مواجهة أُقيمت

لحساب الجولة (13) من الدوري التونسي.. وشهدت المباراة تقدم الضيوف الأفريقي بهدفٍ مُبكِّرٍ في الدقيقة الأولى من ضربة ركنية قابلها باسيرو كومباوري برأسية رائعة في المرمى، وسجّل الأفريقي هدفاً ثانياً أُلغي بداعي التسلل وضاعت له

عدة فُرص في ظل توهان كامل للنجم الذي بدأ يدخل أجواء اللقاء بعد مرور نصف ساعة ليدرك له إيهاب المساكني هدف التعادل في الدقيقة (32) مُستفيداً من خطأ حارس الأفريقي في التعامل مع تسديدة كريم عريبي، وأجرى الطاقم الفني

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للنجم تبديلاً اضطرارياً بخروج قائد الفريق عمار الجمل مصاباً ودخول زياد بوغطاس، وتغيّر مجرى اللقاء في أول دقيقة في شوط اللعب الثاني بعد طرد نجم وسط الأفريقي زهير الزوادي بورقة حمراء مُباشرة لتميل كَفّة الأفضلية نسبياً للنجم

الساحلي الذي لم يستثمر النقص العددي للضيوف طوال زمن الحصة الثانية التي ارتفع خلالها مُعَدّل التوتر والعُنف وتوقف اللعب عدة مرات لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفٍ لكلٍّ.. وصَبّت جماهير النجم جام غضبها على اللاعبين والجهاز الفني

وبحسب صحيفة الصيحة حَصَبَت الملعب بالحجارة بعد نهاية المباراة ليخرج لاعبو الفريق وجهازهم الفني تحت حماية الشرطة.. وكانت توليفة النجم الساحلي شهدت للمرة الأولى هذا الموسم مشاركة المهاجم الايفواري سليماني كوليبالي بعد نهاية مُشكلته ووصول بطاقة نقله الدولية بعد أن بقي لأشهرٍ عديدة غائباً بسبب خلاف بين النجم الساحلي وناديه السابق الأهلي المصري، وظهر كوليبالي بمردود مُتوسِّط ووضح تأثُّره بافتقاد حساسية المباريات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)