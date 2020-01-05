جامعة الجزيرة تفتح ملف اغتيال طلاب دارفور بالجامعة

التاريخ: 05-يناير-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة قررت جامعة الجزيرة إجراء تحقيق فوري ومباشر في الأحداث التي شهدتها كلية الإنتاج الحيواني بالمناقل وجسدها الطلاب من خلال عمل مسرحي ضمن احتفالات الكلية مساء الجمعة بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة واستقلال السودان. Advertisements وقطع مدير الجامعة بروفيسور محمد طه يوسف، لدى مخاطبته الاحتفال أن التحقيق سيتسم بالشفافية والعدالة منعاً لتكراره مستقبلاً معلناً تحويل الشكوى التي تلقوها من طلاب الكلية إلى لجنة لتقصي الحقائق، وبحسب صحيفة آخر لحظة كشف مدير جامعة الجزيرة عن الشروع في فتح ملف الضحايا من طلاب دارفور بجامعة الجزيرة، بالتعاون مع تحالف المحامين الديمقراطيين بجانب قضية طالب كلية الهندسة معتصم حامد. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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