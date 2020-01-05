اتصالات هلالية مُكثّفة مع الغربال واللاعب حائر

التاريخ: 05-يناير-2020
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تُشير مصادر، إلى أنّ مهاجم المريخ ونجم الهلال السابق محمد عبد الرحمن الذي انتهى عقده مع المريخ مؤخراً، تلقى في الأيام القليلة الفائتة اتّصالات مُكثّفة من مسؤولين وأقطاب هلاليين لإقناعه بالعودة الى ناديه القديم.
وبحسب صحيفة الصيحة، فإن الهلال يرتب لتقديم عرضٍ كبيرٍ للاعب لضمه لكشوفات الفريق في فترة الانتقالات التكميلية الحالية، فيما ينتظر مجلس المريخ موقف اللاعب الذي أعلن في وقتٍ سابقٍ، رغبته في الاحتراف الخارجي.
ووفقاً للمصادر، فإنّ الغربال مُحتارٌ في حسم أمره في ظل عدم وُضُوح الرؤية حول جدية العُرُوض الخَارجيّة التي دَعته في وقتٍ سابقٍ لرفض عرض التجديد للمريخ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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