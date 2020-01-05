مُساهِم ببنك التضامُن يدفع بمذكرة لمحافظ المركزي لفتح ملفات فساد

التاريخ: 05-يناير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة دفع أحد المساهمين ببنك التضامن الإسلامي، بمذكرة لمحافظ بنك السودان المركزي، يطالبه فيها بإرسال “تيم” تفتيش إلى بنك التضامن الإسلامي لمراجعة وبحث ملفات رئيس مجلس الإدارة، وكذلك ملف المدير العام. Advertisements وحوت المذكرة المعنية بحسب صحيفة الصيحة، (18) بنداً وصفها المساهم بأنها مخالفات لإدارة البنك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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