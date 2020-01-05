التاريخ: 05-يناير-2020
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كشفت مصادر موثوقة، عن مُغادرة وزير الثروه الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله إلى السعودية أمس على رأس وفد رفيع يضم هيئة البحوث والأوبئة، بجانب إدارة المحاجر لبحث الترتيبات والتنسيق مع السعودية في مجالات الثروة الحيوانية، توطئة لبدء عمليات صادر الماشية.
وكان الوزير بحسب صحيفة الصيحة، تلقى دعوة من السلطات السعودية لزيارة المملكة بعد أن أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلو السودان من الأوبئة مؤخراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وفد حكومي إلى السعودية تمهيداً لاستئناف صادِر الماشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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