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وفد حكومي إلى السعودية تمهيداً لاستئناف صادِر الماشية

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التاريخ: 05-يناير-2020

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وفد حكومي إلى السعودية تمهيداً لاستئناف صادِر الماشية

كشفت مصادر موثوقة، عن مُغادرة وزير الثروه الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله إلى أمس على رأس وفد رفيع يضم هيئة البحوث والأوبئة، بجانب إدارة المحاجر لبحث الترتيبات والتنسيق مع السعودية في مجالات الثروة الحيوانية، توطئة لبدء عمليات صادر الماشية.

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وكان الوزير بحسب صحيفة الصيحة، تلقى دعوة من السلطات السعودية لزيارة المملكة بعد أن أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلو السودان من الأوبئة مؤخراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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