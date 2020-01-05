إستقرار في أسعار الخضروات بالسوق المركزي بالخرطوم

الخليج 365 :

كشفت جولة ميدانية في أسواق بالخرطوم عن استقرار ملحوظ في جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة في السوق المركزي الخرطوم، حيث تراجع سعر كيلو الطماطم إلى (35) جنيهاً، فيما انخفض سعر كيلو البطاطس درجة أولى رشاش إلى (45) جنيهاً، بينما تراجع سعر كيلو البامية إلى (35) جنيهاً وأن أسعار الأسود انخفضت لتتراوح بين (30ـ25) جنيهاً، فيما انخفضت أسعار البصل ليتراوح بين (200ـ150) جنيهاً للربع، بدلاً عن (450) جنيهاً قبل دخول العام 2020م، وعزا عدد من الخضرجية هبوط أسعار الخضار إلى عدة مسببات أهمها زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات لاسيما في ظل دخول الموسم الشتوي بجانب انكماش القوة الشرائية من قبل المستهلك.

وقال صاحب محل لبيع الخضروات بالسوق المركزي بابكر النحاس إن أسعار أصناف الخضروات انخفضت عن العام الماضي بنسبة تصل إلى (30%) متوقعاً حدوث مزيد من الانخفاض فيما طالب النحاس بتوفير مواعين لتخزين الإنتاج الحالي، للاستفادة منه في وقت الندرة لتجنب المواطن البسيط جشع وطمع التجار في وقت الندرة