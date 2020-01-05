جوال السكر يصل الى 2000 جنيهاً

الخليج 365 :

شهدت أسعار السلع الاستهلاكية تذبذباً ملحوظاً بين الارتفاع والانخفاض، حيث سهدت أسعار السكر ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق فقد وصل جوال السكر حسب التاجر بسوق أم درمان حسب الرسول إلى 2000 جنيه بدلاً عن 1920 جنيهاً الأسبوع المنصرم فيما بلغ سعر الجوال 10 كيلو 390 جنيهاً وفي بعض متاجر التجزئة بلغ سكر الكيلو 45 جنيهاً والـ10 كيلو 450 جنيهاً أما 5 كيلو فبلغ 200 جنيه، مؤكداً انخفاطاً طفيفاً للزيوت وصل إلى أقل من 10% حيث استقر سعر جركانة زيت الفول زنة 36 رطلاً عند 1800 جنيه، بدلاً عن 1850 جنيهاً في الفترة الماضية، وأن سعر كرتونة زيت زهرة الشمس وزيت صباح وزيت الطيب زنة 4 لتر وربع 1810 جنيهات بواقع القارورة بـ 452 جنيهاً ، أما الكرتونة (6 قواير) زنة 900 جرام 1280 جنيهاً بواقع 110 للقارورة، أما الكرتونة عبوة 3 لتر (6 قوارير) بـ 1800 جنيه بواقع 300 جنيه للقارورة، وأوضح أن البكت من دقيق سيقا بلغ 444 جنيهاً، أما البكت من زادنا بلغ 448 جنيهاً، مشيرًا إلى أن سعر الجرام من صابون الغسيل بلغ 1,7 جنيه، أما الجوال من صابون البدرة زنة 5 كيلو بلغ 220 جنيهاً و4 كيلو 175 جنيهاً، أما الكرتونة منه فبلغت 175 جنيهاً لافتاً إلى أن لبن البدرة من كابو عبوة 2 ونصف كيلو بلغ سعر الكرتونة 3 كيلو 3000 جنيه، فيما بلغ سعر كرتونة الصلصة 12 علبة ماركة البستان بـ 680 جنيهاً، أما صلصة الفراشة بـ 669 جنبهاً، بينما وصل جوال العدس 844 جنيهاً والأرز 449 جنيهاً، أما كرتونة السكسكانية والشعيرية والمكرونة بلغت 515 جنيهاً، أما الكرتونة 10 رطل من الشاي بلغت 1600 جنيه، وتوقع التاجر أن تشهد الأيام القادمة زيادات جديدة في