شركة“الفاخر” تفشل في خفض الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت متابعات ( الاحداث نيوز) عن فشل توقعات الاوساط المالية في ان بداية تصدير الذهب بواسطة شركة “الفاخر” سيشهد سعر الصرف تحسنا كبيرا ، حيث ظل سعر العملات الاجنبية كما هو عليه ولم بترنح سعر الدولار بالسوق الموازي بعد بدء “الفاخر” تصدير (155 ) كيلو الى دبي الثلاثاء الماضي، بجانب (100 )كيلو امس الخميس . وابلغ متعاملون في السوق ( الاحداث نيوز ) ان سعر شراء الدولار اليوم بلغ (87 )جنيها فيما بلغ سعر البيع (88 )جنيها، وبلغ سعر شراء الريال(22.60) جنيها فيما بلغ سعر البيع 23 جنيها. ونفى المتعاملون انخفاض اسعار العملات على خلفية تصدير ذهب بل اشاروا الى ان هنالك ارتفاع طفيف في الاسعار رغم قلة الطلب على الشراء. وتشير ( الاحداث نيوز) ان الفاخر صدرت ﺃﻭّﻝ ﺷﺤﻨﺔ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺑﻲ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻠﻐﺖ ″155” ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ . ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕٍ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻴّﺎﺭ يوم ” ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ” ﺇﻥّ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻭﺃﻥّ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻋﺪّﺕ ″300” ﻛﻴﻠﻮ ﺟﺮﺍﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻴﺘﻢّ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﻗﻊ ″100” ﻛﻴﻠﻮ ﺟﺮﺍﻡ ” ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ” ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ، ﻭﺳﺘﺴﻠﻢ الشركة ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ . ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻬّﺪﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . واثارت قضية متح شركة الفاخر حق تصدير الذهب لقطا كثيفا خاصة ان الامر تم بدون عطاء الامر الذي ادى لشكوك واتهام وزير المالية باحتكارية التصدير للفاخر بعد ابعاد بنك السودان المركزي عن صادر الذهب ، الامر الذي نفته المالية واكدت ان هنالك 40 شركة منحت حق تصدير الذهب.