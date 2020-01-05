نضال حزينة على نزيف الجنينة

عبرت الشاعرة والإعلامية نضال حسن الحاج عن حزنها للأحداث الدامية في مدينة الجنينة ، والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء .
وكتبت نضال على صفحتها بفيسبوك : (تمنيت أن أحتفي معكم بشكل مختلف ومتميز ، وإجتهدت وإخوتي في الإدارة كثيراً لكي نخرج بما يليق بكم من الجمال ، غير أن الجنينة تنزف ، وهي جزء لايتجزأ من روحنا ، لذا نكتفي بالدعاء لأجلهم ، سنة جديدة سعيدة عليكم ) .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، يذكر أن نضال يتابعها عبر الصفحة (270) ألف متابع يتفاعلون بشكل لافت مع كل ماتكتب .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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