أحمد الصادق يتعهد بإكمال المشوار

تمنى الفنان أحمد الصادق أن يكون العام الجديد ، عام تحقيق أهداف الثورة .

وقال أنه يتمنى أن تظل شعلة الثورة متقدة تضئ للأجيال القادمة الطريق وتزرعه حباً للوطن في شتى المجالات .

وتعهد أحمد عبر منشور في صفحته على فيسبوك ، بأنهم كفنانين بمختلف توجيهاتهم ، سيظلون ركيزة تدعم بقوة لتكملة المشوار وتحقيق أهداف السلمية ، لينعم الوطن بالأمن والإستقرار والحرية والحياة الكريمة بعد ثلاثين عاماً أمضاها في الذل والهوان .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، يذكر أحمد الصادق سيلتقي جمهوره خلال هذا الإسبوع في أول حفل له في العام الجديد على مسرح نادي الضباط بالخرطوم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )