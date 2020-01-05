حصرياً على النيل الأزرق سهرة (زاد الشجون) لفضل الله محمد

تقدم قناة النيل الأزرق خلال اليومين القادمين إعادة لسهرة (زاد الشجون) التي استضافت الإعلامي والشاعر فضل الله محمد وتم تسجيلها مع الراحل قبل حوالى عامين.

وتعتبر زاد الشجون من آخر السهرات للراحل فضل الله محمد الذي ودع الحياة قبل أيام، وكانت قناة النيل الأزرق قد خصصت فترتها الصباحية ليوم الاثنين للحديث عن فقيد الإعلام والثقافة والوطن الشاعر الأستاذ فضل الله محمد الذي رحل بعد حياة حافلة بالعطاء النضالي والثقافي.

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وكان قد تحدث للقناة عبر الهاتف بحسب صحيفة السوداني، الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام معدداً مآثر فقيد البلاد الذي كتب أشعاراً خالدة تمجد الوطن وتخلد ثوراته من خلال مجموعة الأكتوبريات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)