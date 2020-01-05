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طه يفاجئ جمهوره بأوبريت بغداد

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طه يفاجئ جمهوره بأوبريت بغداد

فاجأ الفنان طه سليمان جمهوره في بداية العام الجديد بظهوره في أوبريت (سلاماً ليكي يابغداد) الذي ضم مجموعة من الفنانين والفنانات العرب ، والذي تم تصويره بالأردن ، وبثه على عدد من القنوات الفضائية العربية  ومواقع التواصل الإجتماعي .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أحيا طه في بداية العام الجديد حفلين بمناسبة ذكرى الإستقلال ، الأول بساحة الحرية وتم بثه على شاشة ( سودانية 24 ) ، والثاني بإحدى صالات الخرطوم الشهيرة ، وتم بثه على شاشة قناة النيل الأزرق .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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