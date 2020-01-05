نجود حبيب تبحث عن (احساس صادق)

ناقشت فترة قناة النيل الأزرق الصباحية أمس السبت تأثير التواصل الاجتماعي عبر الوسائط الحديثة على العلاقات بين الناس وإمكانية توصيل الأحاسيس والمشاعر بين الناس بصدق. واستعرضت مقدمة الفترة نجود حبيب بحسب صحيفة السوداني، الموضوع من جوانب مختلفة بمشاركة واسعة لجمهور المشاهدين الذين أثروا النقاش بفهم عال. Advertisements وأجمع غالبية المشاهدين على أن التعامل بالواتساب والفيس بوك والوسائط المماثلة لا توصل الرسائل بذات المعاني المقصودة في غير كثير من الأحيان لذلك يفضل الناس أن يتم التعامل بالاتصال المباشر خاصة عند الأمور الأكثر أهمية لتبيلغ المقاصد بعيداً عن المفاهيم الخاطئة التى تتسبب فى كثير من الأزمات في العلائق بين الأفراد والمجموعات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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