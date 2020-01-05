نجود حبيب تبحث عن (احساس صادق)

ناقشت فترة قناة النيل الأزرق الصباحية أمس السبت تأثير التواصل الاجتماعي عبر الوسائط الحديثة على العلاقات بين الناس وإمكانية توصيل الأحاسيس والمشاعر بين الناس بصدق.
واستعرضت مقدمة الفترة نجود حبيب بحسب صحيفة السوداني، الموضوع من جوانب مختلفة بمشاركة واسعة لجمهور المشاهدين الذين أثروا النقاش بفهم عال.
وأجمع غالبية المشاهدين على أن التعامل بالواتساب والفيس بوك والوسائط المماثلة لا توصل الرسائل بذات المعاني المقصودة في غير كثير من الأحيان لذلك يفضل الناس أن يتم التعامل بالاتصال المباشر خاصة عند الأمور الأكثر أهمية لتبيلغ المقاصد بعيداً عن المفاهيم الخاطئة التى تتسبب فى كثير من الأزمات في العلائق بين الأفراد والمجموعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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