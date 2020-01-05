خبراء طيران يرجحون فرضية إنفجار طائرة الجنينة

استطلعت مصادر، خبراء طيران حول أسباب سقوط طائرة الانتونوف 12 التي سقطت “الخميس” بمطار الجنينة وراح ضحيتها (11) شخصاً.

وقال الخبراء إن الطائرة على النحو الذي سقطت به حيث تناثرت أجزاؤها في مساحات واسعة يثير شكوك فرضية حدوث انفجار ما أو إصابتها بقذيفة.

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أما إذا كان فني والحديث لا زال للخبراء، فإن الطائرة تسقط في مساحة صغيرة ويظل الجسم الأساسي للطائرة في ذات المكان حتى يحترق.

ودعا الخبراء بحسب صحيفة السوداني الدولية، للإسراع بتكوين لجنة تحري تضم عدداً من الخبراء والمختصين في هذا المجال لحقيقة الطائرة والتي كان يقودها طيار يعد من أفضل الطيارين في السودان والمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)