إكتشاف مقبرة أطفال جماعية في أرض زراعية بغرب أمدرمان

إكتشف مزارعون وأصحاب سواقي تاريخية بالريف الغربي بأم درمان مقبرة أطفال مجهولي الوالدين ، في أرضهم الزراعية مطري أم بدة بجانب سكن عشوائي تمارس فيه الجريمة بكل أنواعها .

وطالب المزارعون حكومة ولاية الخرطوم بالتدخل العاجل ونقل المقبرة الى مكان آخر وإزالة السكن العشوائي .

وأكد أحمد وهو من أصحاب التروس أنهم تفاجأوا بوجود المقابر أثناء تنظيفهم الأرض من الحشائش .

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وأضاف أن هذه الارض هي 660 فدان موروثة من أجدادهم منذ عام 1920م تزرع فيها الخضروات وتزود أسواق العاصمة بها ، وأنهم تفاجأوا بمعتمد أم درمان الأسبق يرحل أليها أصحاب سكن عشوائي ، وقال أن هذه الأرض ملك ل 1000 أسرة ومعروفة بتروس الزرقان والهاشماب والحلال ، وأن إحدى الشركات بالمنطقة استقطعت منها خمسة آلاف فدان دون رضائهم ،

وطالب وزير الزراعة بولاية الخرطوم بإصدار أمر بوقف تمدد القطاع السكني في أرضهم الزراعية والتوجية بإزالة السكن العشوائي والتعديات التي تمت عليها مبيناً أن نافذين في النظام البائد منحوا بعض الأشخاص شهادات بحث سكنية في هذه الأرض الزراعية ، وتساءل أين القانون الذي يحمي الأرض الزراعية من التعديات .

وبحسب صحيفة الدار ، طالب لجنة رفع الضرر بمنطقة أبو سعد التي لديها مكتب بالأرض الزراعية لحلحلة المشاكل بإتخاذ موقف يدعم حقوقهم في هذه الأرض .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )