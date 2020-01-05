العاملون بمصنع السلام للأسمنت يطالبون بتسوية مستحقاتهم

التاريخ: 05-يناير-2020 فى : أخبار 15 مشاهدة طالب العاملون بمصنع السلام للاسمنت وزير الصناعة والتجارة بالتدخل لتسوية مستحقاتهم المالية لدى ادارة المصنع منذ مايو الماضي وتحسين بيئة العمل. Advertisements ووفقاً لمذكرة دفع بها تجمع العاملين في مصنع السلام وبحسب صحيفة السوداني، معنونة لوزير الصناعة وأخرى لوالي ولاية نهر النيل تضمنتا مطالب بتسوية أوضاعهم المالية بموجب اتفاق بين مكتب العمل وإدارة المصنع بتاريخ التاسع من مايو 2019م لم يلتزم به بجانب تحسين رواتب العاملين أسوة بالمصانع الأخرى فضلاً عن تحسين بيئة العمل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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