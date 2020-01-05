المالية: لجنة فنية لإنجاح “الدفع الإلكتروني”

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، تكوين لجنة فنية لإجراء دراسات ومقترحات محددة تساعد في إنجاح عملية الدفع الإلكتروني في المرحلة المقبلة، والاتفاق عليها توطئة لرفعها لمجلس الوزراء.

وترأس وزير المالية، رئيس المجلس القومي للمدفوعات د. إبراهيم البدوي بحسب صحيفة الجريدة أمس، إجتماع مجلس المدفوعات الثالث، في إطار الاهتمام بمبدأ الشفافية وحوكمة النظم المالية في كل أجهزة الدولة الإيرادية والتي تعمل مع المواطنين في أمر الدفع الإلكترونى وفي كيفية الإستفادة وتذليل المشاكل والمعوقات وتطوير نظم المدفوعات الإلكترونية.

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وأكد البدوي، رغبة وزارته في تفعيل نظم المدفوعات وإحكام الرقابة عليها لزيادة حجم التعامل المالي الذي يؤكد ولاية المال العام لوزارة المالية، ونوه إلى تطلعهم في هذا المجال للحاق بركب العالم المتحضر، خاصة وأن البلاد في مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)