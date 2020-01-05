نزاهة فني بمشرحة أم درمان لحظة عثوره على مبلغ مالي كبير

التاريخ: 05-يناير-2020 فى : حوادث 58 مشاهدة نزاهة أحد الفنيين بمشرحة أم درمان برئاسة البروف جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان . حيث إستلمت الإدارة الفنية بمشرحة أم درمان جثمان أحد الأمهات إثر إستشهادها في حادث مروري بأم درمان . Advertisements وفي أثناء إستلام جثمان الأم عثر الفني أحمد مشرحة على مبلغ وقدره 8200 جنيه في ملابس الأم المتوفية إثر حادث مروري . وبحسب صحيفة الدار ، وعند حضور أفراد أسرتها قام الفني أحمد ومعه مدير مشرحة أم درمان بتسليم المبلغ أعلاه لأحد أبناء الشهيدة ، وهذا يؤكد للجميع بنزاهة الفنيين بمشرحة أم درمان وبينما إستلم إبن الأم الشهيدة المبلغ وشكر إدارة مشرحة أم درمان على نزاهتهم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) أفراد أسرتها قام الفني أحمد ومعه

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