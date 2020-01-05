(الدعم السريع) توقف متفلتين بمنطقة الأحداث ببورتسودان

أعلنت قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر إلقاء القبض على عدد من المتفلتين في منطقة الأحداث، في المواجهات القبلية بين البني عامر والنوبة ببورتسودان .

وأكد قائد قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر العقيد محمدين اسماعيل بشر بحسب صحيفة السوداني، بأن قواته تعمل على فرض هيبة الدولة بمناطق الأحداث بالقطاع الجنوبي لمحلية بورتسودان بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة.

وأشار محمدين إلى إلقاء القبض على عدد من المتفلتين في منطقة الأحداث، مشيراً إلى استمرار الحملات لكل من يحمل السلاح بكافة أشكاله والتجمع داخل الأحياء السكنية، مؤكداً استعداد وجاهزية قوات الدعم السريع لحسم التفلتات والتعامل معها بحزم وفق الإجراءات القانونية مع وصول قوات الإسناد الإضافية.

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فيما وعد والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي لدى لقائه بشباب لجان المقاومة بزيادة القوات وملاحقة المخالفين للقانون وبسط هيبة الدولة،

وكشفت المدير العام لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر د. زعفران محمد أحمد الزاكي، عن تمدد النزاع إلى خارج مدينة بورتسودان، مشيرة إلى وصول مصابين اثنين من منطقة قرورة بمحلية عقيق إلى مستشفى بورتسودان، وأفصحت عن إصابة (13) شخصاً داخل بورتسودان أمس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)