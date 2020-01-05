غازي: ما بثته “العربية” عن محاولة تصفيتي كان معلوماً لدي

قال رئيس حزب حركة الإصلاح الآن القيادي الإسلامي د. غازي صلاح الدين إن ما كشفته قناة العربية في حلقة (الأسرار الكبرى) عن محاولة تصفيته كان معلوماً لديه.

وقال صلاح الدين إنه كان يعرف ذلك منذ زمن طويل، وأضاف “ولكن هذه المعلومة جديدة للمشاهد”.

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وأضاف غازي بحسب صحيفة السوداني، أن ما قيل يعد شهادة له لكنه لا يريد أن يتكلم عن تلك القضية الآن لأن المعنيين بها في السجون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)