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السودان يعلن رفضه للتدخل العسكري في ليبيا

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التاريخ: 05-يناير-2020

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السودان يعلن رفضه للتدخل العسكري في ليبيا

اعلن السودان رفضه القاطع للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا، ونوه الأمين المساعد لجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي  أمس، بأن المندوبين الدائمين للبلدان العربية بما فيهم مندوب السودان وافقوا على قرار يقضي بأن ينقل الأمين العام لجامعة العربية موقفهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة والقاضى بمنع أَي تدخل عسكري خارجي في ليبيا.

 

واشار كمال بحسب صحيفة السوداني، إلى أن القائم بالأعمال الوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ كان موقفه متوافقاً مع مواقف كل الدول العربية.

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وأوضح السفير أنه من ترأس الاجتماع نيابة عن الأمين العام لجامعة والذي لم يكن فيه تصويت حيث تم التوافق على القرار الذي صدر بالإجماع ولم تتحفظ عليه اي دولة بما فيها “ليبيا”، وتتجه تركيا لإرسال قوة عسكرية لها إلى ليبيا بطلب من الرئيس الليبيى فائز السراج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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