السجن والجلد لـ(11) متهماً في أحداث “ساحة الحرية”

التاريخ: 05-يناير-2020 فى : حوادث 119 مشاهدة أوقعت محكمة بالخرطوم عقوبة السجن والجلد في مواجهة (11) متهماً في أحداث ساحة الحرية بـ”ليلة رأس السنة”، فيما لا زال (35) متهم آخرون في ذات الأحداث قيد المحاكمة. في السياق نفذّت شرطة ولاية الخرطوم أطوافاً وحملات تفتيش وقائية. وبحسب صحيفة السوداني، فإن الشرطة قد ضبطت كمية من الأسلحة البيضاء بعدة مواقع جغرافية بالعاصمة. Advertisements وتأتي الحملات في إطار إجراءات وقائية احترازية لتجفيف السلاح الأبيض وتنفيذاً لقرارات هيئة الإدارة بالشرطة التي ترأسها وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس خلال اليومين الماضيين وأصدرت عدداً من القرارات التي تصب في صالح تعزيز الأمن ومحاربة الظواهر السالبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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