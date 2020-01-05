فتح ملف ضحايا طلاب دارفور بجامعة الجزيرة

التاريخ: 05-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة قررت جامعة الجزيرة إجراء تحقيق فوري ومباشر في الأحداث التي شهدتها كلية الإنتاج الحيواني بالمناقل . Advertisements وبحسب صحيفة الدار ، جسدها الطلاب من خلال عمل مسرحي ضمن إحتفالات الكلية مساء الجمعة بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة واستقلال السودان . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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