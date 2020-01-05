مجلس الدفاع والأمن يقر تدابير مشددة لمعالجة الوضع الأمني

أقر مجلس الأمن والدفاع بالسودان، برئاسة رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، امس، تدابير أمنية مشددة، لمحاصرة الوضع الأمني الراهن في أعقاب تنامي حالات الانفلات بالعاصمة وولايات شرق وغرب البلاد، وطبقاً لبيان صادر عن إعلام المجلس السيادي وبحسب صحيفة الجريدة، فإن “البرهان ترأس بالقصر الرئاسي اجتماع مجلس الأمن والدفاع، وتلقى شرحاً من قوات الشرطة، والأجهزة الأمنية، عن الوضع الأمني الراهن في البلاد، واتخذ عدداً من التدابير الأمنية”.

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ولم يشرح البيان طبيعة الإجراءات المتخذة لكن شهود عيان أفادوا منذ الجمعة أن قوات الشرطة كثفت من دورياتها في العاصمة بعد تنامي الشكاوى من اعتداءات تنفذها عصابات “نيقرز” على المواطنين في عدد من الشوارع بالخرطوم، كما اتسعت دائرة المواجهات القبلية شرق وغرب البلاد ما أسقط عشرات القتلى والجرحى.

ويضم المجلس في عضويته كل أعضاء المجلس السيادي، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وزراء الدفاع والداخلية، والخارجية، والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)