التاريخ: 05-يناير-2020
17 مشاهدة
أقر مجلس الأمن والدفاع بالسودان، برئاسة رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، امس، تدابير أمنية مشددة، لمحاصرة الوضع الأمني الراهن في أعقاب تنامي حالات الانفلات بالعاصمة وولايات شرق وغرب البلاد، وطبقاً لبيان صادر عن إعلام المجلس السيادي وبحسب صحيفة الجريدة، فإن “البرهان ترأس بالقصر الرئاسي اجتماع مجلس الأمن والدفاع، وتلقى شرحاً من قوات الشرطة، والأجهزة الأمنية، عن الوضع الأمني الراهن في البلاد، واتخذ عدداً من التدابير الأمنية”.
ولم يشرح البيان طبيعة الإجراءات المتخذة لكن شهود عيان أفادوا منذ الجمعة أن قوات الشرطة كثفت من دورياتها في العاصمة بعد تنامي الشكاوى من اعتداءات تنفذها عصابات “نيقرز” على المواطنين في عدد من الشوارع بالخرطوم، كما اتسعت دائرة المواجهات القبلية شرق وغرب البلاد ما أسقط عشرات القتلى والجرحى.
ويضم المجلس في عضويته كل أعضاء المجلس السيادي، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وزراء الدفاع والداخلية، والخارجية، والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الدفاع والأمن يقر تدابير مشددة لمعالجة الوضع الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.