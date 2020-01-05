القبض على والي البحر الأحمر “الأسبق” وإيداعه السجن

ألقت نيابة المال العام بمدينة بورتسودان أمس القبض على والي ولاية البحر الأحمر الأسبق علي أحمد حامد، بتهم فساد، وأودعت السلطات الوالي الأسبق بالسجن القومي ببورتسودان.
ووفقاً لمصادر، فإنه تم توقيف علي أحمد حامد في البلاغ رقم 35/2019 تحت المواد 89، 177، من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وقالت المصادر إن القبض على الوالي الأسبق يأتي على خلفية تجاوزات بالعملة الحرة، وأشارت إلى تدوين عدد من البلاغات في مواجهته.
وتتعلق مواد الإتهام التي يواجهها علي حامد بحسب صحيفة السوداني، بخيانة الأمانة والموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية بجانب المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية المعنونة بالجرائم والعقوبات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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