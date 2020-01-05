مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مروع بطريق الخرطوم مدني

التاريخ: 05-يناير-2020
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شهد طريق الخرطوم مدني حادث مروري مروع بين عربة برادو وعربة مرسيدس عند منطقة القريقريب ، راح ضحيته شخصين فيما أصيب ثلاثة آخرين إصابات متفاوتة .
وتوفى سائق المرسيدس في الحال وآخر كان يجلس معه على المقعد الأمامي وأصيب الآخرين الذين كانوا معهم على نفس العربة .
ليسرع المواطنين لمحاولة إنقاذهم والإتصال بالشرطة التي سارعت الى موقع الحادث .
وبحسب صحيفة الدار ، إتخذت الشرطة كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ودون بلاغ بقسم المرور دائرة الإختصاص .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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