ماذا يحدث بالمدينة؟.. رسالة هامة من رئيس حزب بشأن الجنينة

الأحد 5 يناير 2020

أكد عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، هدوء الأحوال بمدينة الجنينة عقب أحداث العنف التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي وراح ضحيتها العشرات.



وقال الدقير إن أحداث العنف في الجنينة خلفت كارثة إنسانية كبيرة تتمثل في وجود آلاف المواطنين بحاجة عاجلة للمأوى والغذاء والدواء والكساء داعياً لتضامن رسمي وشعبي لإغاثتهم.

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وأشار الدقير إلى أن وفد قوى الحرية والتغيير أجرى عدداً من اللقاءات والاجتماعات شملت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والإدارات الأهلية والمكونات المجتمعية بالجنينة بالإضافة إلى زيارات ميدانية لبعض معسكرات اللاجئين.

وأكد الدقير نجاح اللقاءات التي عقدها الوفد الحكومي ووفد الحرية والتغيير في تخفيف حدة التوتر، مشيراً إلى أن الأحوال هدأت الآن ولا وجود لتفلتات أمنية بالولاية حالية، وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني أن اللقاءات أثمرت عن التزام طرفي النزاع بإيقاف العدائيات، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق حول ملابسات الأحداث وتقديم المتسببين فيها والجناة للمحاسبة القانونية العادلة.

وأضاف الدقير: “الحل الجذري لضمان عدم تكرار أحداث العنف المجتمعي يكمن في إنجاز السلام العادل الشامل وتحقيق النجاح في كافة تحديات الانتقال مثل قضايا الاقتصاد والتنمية وتفكيك التمكين والإصلاح القانوني والعدالة الانتقالية وصولاً لتأسيس دولة المواطنة والقانون التي تعترف بالتنوع وتسع جميع أهلها دون تمييز أو تهميش”.