الخليج 365 : واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر فيديوهات احتفالات البلاد بالعام الجديد والتي جاءت صادمة للرواد والمتابعين على منصات مواقع التواصل،فبعد نشر مقطع تحرش شابين بفتاة في إحدى شوارع الخرطوم الشهيرة والذي أثار جدلاً وضجة واسعة, عاد الرواد لنشر المقاطع المثيرة والتي وجدت الغضب والسخط من الرواد والمتابعين, حيث نشر مؤخراً مقطع فيديو يظهر فتاة وهي تتمشى رفقة شاب بملابس عارية من منطقة “الكتف”, حيث ظهر جزء كبير من جسد الفتاة المتحررة وهو عاري تماماً،ووفقاً لمتابعات محرر كوش نيوز فقد أجمع الرواد من خلال تعليقاتهم على أن إلغاء قانون النظام العام والفهم الخاطئ للمدنية هو السبب المباشر في ظهور الفتيات بالملابس الشاذة وهو ما دفع الشباب للتحرش بهن في أماكن التجمعات. المادة السابقة صانع العاب الأهلي المصري يكشف عن حقيقة مفاوضات الهلال السوداني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال إحتفالات رأس السنة فتاة تتجول في شوارع الخرطوم بملابس “عارية”.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.